MBSテレビは25日、大阪市内の同局で秋の改編会見を開催。人気漫画「ダンダダン」（木曜深夜0・26、全国ネット）のアニメ化し放送することを発表した。改編率は8・4％。集英社マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」で連載中の「ダンダダン」（龍幸伸著）をテレビアニメ化。オカルティックバトル＆青春物語で累計発行部数320万部、閲覧数4億4000万超えの人気を誇る。同局総合編成局・田淵伸一局長は「互いの多様性を認めながら、予