巨人の鈴木尚広２軍外野守備兼走塁コーチが、２５日のＤｅＮＡ―巨人戦（横浜）で１軍に合流した。川相昌弘内野守備コーチが腰を痛めたため、代理を務める。鈴木コーチはこの日、正午試合開始のイースタン・ロッテ戦（ロッテ浦和）に帯同。試合中には三塁のベースコーチを務めていたが、試合終盤に同球場を出て、横浜へと向かっていた。