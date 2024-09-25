女子プロレス「スターダム」は２５日、米ＡＥＷの前世界女子王者?タイムレス?トニー・ストーム（２８）が、２８日東京・後楽園ホール大会に参戦すると発表した。トニーは１０月５日の愛知・ドルフィンズアリーナ大会でＩＷＧＰ女子王者・岩谷麻優（３１）への挑戦が決まっている。後楽園大会ではＡＥＷマットでライバルだった白川未奈と組み、岩谷＆ＡＺＭと前哨対決する。今年３月からＡＥＷに参戦する白川は、６月に行われ