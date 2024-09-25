ＲＩＺＩＮフェザー級王者の鈴木千裕（２５）とラウェイ戦士の渡慶次幸平（３６）が、都内の武蔵野警察署から防犯安全運動功労の感謝状を贈呈された。鈴木と渡慶次は昨年、同署で一日署長を務めるなど地域の防犯活動に尽力。防犯ポスターのモデルのほか、ＡＴＭでの還付金詐欺に注意喚起の声掛けを行うなど日ごろの防犯活動を評価された。２４日に表彰を受けた２人は「淡々と格闘技を頑張って、社会に貢献したい。悪目立ちす