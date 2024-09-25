北陸から播磨臨海エリアへ最短距離太平洋側から日本海側まで、南北に広い県土を持つ兵庫県。互いに行き来しやすくするため、「播但道」と「舞鶴若狭道」という、2本の自動車専用道路が整備されています。これに加えて、あいだにもう1本、新たな南北軸となる高規格道路の構想があります。完成すればどう便利になるのでしょうか。また、計画はどこまで進展しているのでしょうか。八幡三木ランプの完成イメージ（画像：