関東地方は日ごとの気温変化が大きいでしょう。今日25日(水)は秋らしい気温でしたが、明日26日(木)は再び真夏のような暑さが戻りそうです。また、この先は曇りや雨の日が多く、27日(金)〜28日(土)は大雨になるおそれがあります。関東は気温ジグザグ体調管理に注意今日25日(水)も関東地方は秋らしい気温になりました。東京都心の最高気温は23.7℃で、6月28日以来、約3か月ぶりに25℃に届きませんでした。明日26日(木)は一転して、