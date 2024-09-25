22日のオールカマーで3度目の重賞制覇を飾ったレーベンスティール（牡4＝田中博、父リアルスティール）は福島県のノーザンファーム天栄でリフレッシュを図り、天皇賞・秋（10月27日、東京芝2000メートル）を含めた今後のプランを検討する。25日、キャロットファームが発表した。この日、美浦トレセンを出発した。