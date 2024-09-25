明治神宮外苑の再開発事業を巡り、文化遺産保護の提言を行う「日本イコモス国内委員会」は２４日、事業者が公表した樹木の伐採本数を現計画から１２４本減らす見直し案を、「残した木の具体的な保全策などが示されてなく、不適切だ」と批判した。見直し案は、伐採本数を７４３本から６１９本に減らし、植樹数は８３７本から１０９８本に増やす。イチョウ並木は、新野球場との距離を約８メートルから約１８・３メートルに広げ、