２５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比３３．１８ポイント（１．１６％）高の２８９６．３１ポイントと６日続伸した。８月２日以来、約１カ月半ぶりの高値水準を回復している。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国の追加景気支援策が引き続き材料視されている。主要な金融当局が２４日、共同で記者会見し、近く預金準備率を引き下げることや、既存住宅ローン金利の引き下げ、株式相場の安定策、国内６大商