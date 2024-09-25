巨人は25日、新外国人選手として、昨年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チェコ代表のマレク・フルプ外野手（25）＝193センチ、99キロ、右投げ右打ち＝と育成選手契約を結ぶことで合意したと発表した。米独立リーグでプレーしていた。