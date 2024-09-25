女優の希良梨（４３）が２５日、自身のインスタグラムを更新。同日、子宮頸がんの手術を受けることを明かし、直前の心境をつづった。また、同日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」のインタビューに応じ、医師から子宮摘出の可能性を伝えられたことも明かした。希良梨はインスタグラムで「今日は、これから午後手術です」と報告。「皆さんからの励ましの言葉で何とか頑張れそうです」としながらも「でも、本当はすごく緊張し