タンクローリーが道路脇の建物に突っ込み、運転していた男性が死亡しました。25日午前9時25分ごろ、長崎・佐世保市棚方町で、付近の事業所の従業員から、「タンクローリーが建物に突っ込んだ」と消防に通報がありました。タンクローリーを運転していた41歳の男性は意識不明の状態で病院に搬送されましたが、通報から約1時間半後に死亡が確認されました。死因は病死で、警察は、男性が運転中に病気を発症し事故を起こした可能性が高