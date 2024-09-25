車輪に車軸を取り付ける作業の際、検査結果の数値が書き換えられていた問題で、「JR貨物」の本社に国土交通省が25日午後、立ち入り検査に入りました。国土交通省の職員が午後3時ごろ、立ち入り検査に入ったのはJR貨物の本社です。JR貨物では車輪に車軸を取り付ける「輪軸」の組み立て作業で、基準値を超える圧力を掛けたにもかかわらず、基準値通りに検査結果を書き換えていたということです。JR貨物を巡っては、JR新山口