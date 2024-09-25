今月27日に最終話が放送されるNHK連続テレビ小説「虎に翼」で弁護士「山田よね」を演じる女優の土居志央梨（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。同ドラマのオフショットを公開した。土居は美位子役・石橋菜津美とのツーショットを投稿。「出会ったのは10年前くらい、、？久々の再会でした」とつづり、「現場にいてくれるだけで勝手に心強かった美位子さん、どうかお元気で」とした。この投稿にファンからは「よねさんの