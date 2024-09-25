NPBが発表NPBは25日、巨人が鈴木尚広2軍外野守備兼走塁コーチを1軍に異動させたと発表した。川相昌弘内野守備コーチの代理を務める。鈴木コーチは2023年に1軍外野守備兼走塁コーチを務め、今季からは2軍外野守備兼走塁コーチを務めている。リーグ優勝へマジックを4としている巨人は、25日は横浜でDeNAと対戦。ここまで12勝をあげている戸郷翔征投手が先発する。（Full-Count編集部）