ADORがNewJeansの最後の通告を受け入れなかった。ADORは本日（25日）、「理事会でミン・ヒジン理事を社内理事に再選任するための臨時株主総会を招集することに決議した」と公式コメントを発表した。これに先立ち、ADORは9月11日午前、ADORの前代表であり、現社内理事のミン・ヒジンに、今後5年間、NewJeansのプロデュースを引き受けてほしいと提案した。この「5年」は、NewJeansとの契約が残っている期間全体を指す。ADORは「ただ