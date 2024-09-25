日本百貨店協会が２５日発表した８月の全国百貨店売上高は、総額４０３４億円だった。既存店ベースで前年同月比３．９％増と、３０カ月連続のプラス。猛暑や台風で外出を控える動きも見られたが、高級ブランド品の販売が好調だったほか、訪日客の旺盛な消費が全体をけん引した。訪日客による免税売上高は４５．７％増の４６３億円。購買客数は４４．８％増の４５万３０００人で、いずれも８月として過去最高を更新した。商品