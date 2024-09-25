「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（35）が25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。“意味深”なポストを連発し、ユーザーを心配させた。三崎氏は8月13日に「何を隠すこともなくお金がなくなりました。リアルになくなりました」とし「8万6130円」となった預金残高を公開。株式の信用取引で大損したことを明かし「すっからかん王子」と自虐していた。また、家賃「1700万円」の“青汁ヒルズ”から、35年ローンで購入の家賃