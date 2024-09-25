大阪・関西万博協賛、青森競輪開設74周年みちのく記念G3「善知鳥（うとう）杯争奪戦」（優勝賞金522万円）が26日、開幕する。25日は前検が行われた。今シリーズ最年長は53歳の内藤宣彦（秋田）。昨年、52歳5カ月でF1優勝の最年長記録を更新した“玄人受け”する走りが持ち味のベテランだ。秋田県の内藤にとって青森記念は“地元記念”。「年齢的にも今回が最後の地元記念と思って走る」と力が入る。デビュー34年目、地元記