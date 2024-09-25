ヤマハ発動機の本社＝2012年、静岡県磐田市ヤマハ発動機は25日、新たな人事制度を来年1月から始めると発表した。社員それぞれの業務成績を待遇や給与に反映しやすくしたのが特徴で、大卒の場合は最速20代で管理職に就くことも可能にする。年功序列の要素を大幅になくして有能な若手を抜てきし、社内を活性化する狙いがある。上の職能等級に昇格する際の在籍年数の条件を不要にし、一度に2等級上がる「飛び級」もできるようにす