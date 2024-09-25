「ウエスタン、阪神６−１４ソフトバンク」（２５日、鳴尾浜球場）今季２軍の本拠地最終戦を終え、ファームが３０年間使用した鳴尾浜球場に別れを告げた。試合後、ナインはマウンド後方に整列。マイクを手にあいさつした和田豊２軍監督は「最後まで温かい声援を送っていただき、またスタンドから選手たちを見守っていただき本当にありがとうございました」とファンに感謝。「鳴尾浜球場は３０年の歴史に幕を閉じますが、選手た