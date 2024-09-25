「水木しげる記念館」の450万人目の入場者となり、記念写真に納まる時見直幸さん（右から2人目）と家族＝25日午後、鳥取県境港市「ゲゲゲの鬼太郎」で知られる鳥取県境港市出身の漫画家、故水木しげるさんの作品を展示する「水木しげる記念館」（境港市）は25日、開館以来の入場者が450万人に到達した。450万人目となった静岡県吉田町の会社員時見直幸さん（44）は年間パスポートやカレンダーを贈られ、「最高の記念になりまし