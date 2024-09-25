Patricia Zengerle[ワシントン ２４日 ロイター] - 米下院外交委員会は２４日、２０２１年の米軍アフガニスタン撤退に関する情報を求める召喚状に応じなかったとして、ブリンケン国務長官を議会侮辱罪に問うよう本会議に勧告した。ブリンケン氏が同日午前の公聴会に姿を見せなかったことを受けた勧告案は２６対２５で採択された。賛成票を投じたのは全て共和党議員で、反対票を投じたのは全て民主党議員だった。国連総会のため