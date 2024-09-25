鹿児島市で『薩摩から日本を変えよう』と題したシンポジウムが開かれました。 シンポジウムは、関東に住む鹿児島市出身者らでつくる「鹿児島市関東交友会」が毎年開いています。今回は奄美群島の加計呂麻島出身で、ANAホールディングスの芝田浩二社長が講演しました。 芝田社長は自分の視野を広げるポイントとして、幕末に薩摩藩からイギリスに渡った留学生を引き合いに出しました。 （ANAホールディングス 芝田浩