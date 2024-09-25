パリパラリンピック陸上女子円盤投げで銀メダルを獲得した鬼谷慶子選手が9月25日、高知に凱旋しました。25日午前11時過ぎ、高知龍馬空港の到着ロビーに姿を現したのはパリパラリンピック陸上女子円盤投げで銀メダルを獲得した高知市出身の鬼谷慶子選手です。ロビーでは、母校の高知学芸高校の関係者や鬼谷選手が通っていた幼稚園の園児など約100人が出迎えました。予想を超える大歓迎に感極まった様子の鬼谷選手。セレ