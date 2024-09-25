25日午後、ソウル汝矣島（ヨイド）のKBSホールにて「ソウルドラマアワード2024」のパープルカーペットイベントが行われ、俳優のキム・ドンジュン、チョン・ウソン監督、俳優のシン・ヒョンス、チョン・ダヒョン監督が登場した。・ZE:A キム・ドンジュン＆パク・ヒョンシクが共演！コンサート「ON THE K：A」でコラボステージを披露・「放課後戦争活動」シン・ヒョンス“他人が望む姿ではなく自分が本当に挑戦したいことをやりたい