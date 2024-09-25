岐阜県奥美濃に、愛犬とともに絶景を楽しめるグランピング施設「満天の宿IORI」がオープンした。料金は2名1棟利用時、1人あたり1万4,900円～。 標高約1,350mに位置する同施設。客室となるドームテントからは昼間は白山連峰の壮大な山々を、夜は満天の星空を楽しめるという。 澄んだ高原の空気と光害の少ない立地条件もあり、白山連峰の山並みを背景にクリアな星景撮影ができそうだ。 ドーム