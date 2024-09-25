25日の日経225オプション2024年12月限（最終売買日12月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は114枚だった。うちプットの出来高が79枚と、コールの35枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の25枚（10円高69円）。コールの出来高トップは4万円の22枚（30円高715円）だった。 コールプット 出来高前日比