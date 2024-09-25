25日のTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント安の2628.5ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 2808.50ポイントボリンジャーバンド3σ 2749.79ポイントボリンジャーバンド2σ 2703.05ポイント75日移動平均 2691.09ポイントボリンジャーバンド1σ 2650.50ポイント25日TOPIX現物終値 2643.70ポイント200日移動平均 2632.38ポイント25日移動平均 2628.5