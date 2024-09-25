25日の東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の656ポイントで取引を終えた。テクニカルポイントは以下の通り。 696.63ポイントボリンジャーバンド3σ 682.35ポイントボリンジャーバンド2σ 673.60ポイント200日移動平均 668.08ポイントボリンジャーバンド1σ 657.00ポイント5日移動平均 656.00ポイント25日先物清算値 655.65ポイント25日東証グロ