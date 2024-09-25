1994年10月に完成し「平成の虎の穴」として多くの猛虎戦士を育てる礎となった兵庫県西宮市にある鳴尾浜の阪神2軍施設は今季をもって終わりを迎え、来年3月には同県尼崎市に完成する新施設に移転する。汗、涙、感動など数々のドラマを生んだ鳴尾浜の30年を振り返る。1995年7月23日、鳴尾浜球場での全体練習開始から1時間あまり。右足首捻挫で出場選手登録を外れ2軍で調整中だった新庄剛志（現日本ハム監督）はレフトの定位置付
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