プロ野球・日本ハムは25日、鍵谷陽平投手と細川凌平選手を1軍登録しました。鍵谷投手は昨年オフに巨人を戦力外となり、今季は古巣の日本ハムと契約したプロ12年目のベテラン中継ぎ投手。2軍で20試合に出場、23回に登板し、0勝1敗、被安打22、7奪三振、8失点、防御率は0.78をマークしています。今季引退を発表。ドジャースの大谷翔平選手と共に2012年に入団し、16年には日本一に貢献していました。細川選手は8月15日に1軍登録され、