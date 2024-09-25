能登地方の記録的な豪雨で新たな被害の情報です。石川・珠洲市の消防によりますと、富山県の防災ヘリが、珠洲市の垂水の滝近くの海岸沿いの岩場で人を発見しましたが、心肺停止の状態だったということです。年代や性別はわかっていません。