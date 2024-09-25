陸上女子１５００＆５０００メートルの日本記録保持者・田中希実（ニューバランス）が?自己ベスト更新?への思いを語った。パリ五輪後も精力的にレースへ出場した田中は、１４日（日本時間１５日）のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）ファイナルの５０００メートルで１４分３１秒８８をマークして６位。自身の日本記録まで２秒７０に迫ったものの、惜しくも届かなかった。２５日に都内で開催された活動報告会では「１５００メートル