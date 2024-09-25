Hitoshi Ishida［東京２５日ロイター］ - 林芳正官房長官は２５日午後の会見で、中国が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）を発射したことについて、日本上空の通過は確認されていないとした上で、中国の軍事動向は日本と国際社会の深刻な懸念事項であり、警戒監視に全力を挙げると語った。中国は２５日、太平洋に向けてＩＣＢＭの発射実験を行ったと公表した。林官房長官は中国から事前の通報はなかったと説明。中国側の発射