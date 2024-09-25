1959年（昭和34年）9月、全国で5098人の死者・行方不明者を出した伊勢湾台風から、ちょうど65年が経ちました。その恐ろしさを伝えていこうと「ChatGPT」に学習させたAI語り部が25日、愛知県弥富市の小学校で“特別授業”を開きました。1959年9月26日から27日にかけて日本列島を縦断した伊勢湾台風は、全国で5098人の死者・行方不明者を出した戦後最悪の風水害です。25日、弥富市の桜小学校を、伊勢湾台風について教える“講