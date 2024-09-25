メジャーデビュー20周年イヤー真っ最中のGALNERYUSは、国内ヘヴィメタルシーンを代表するバンドとして、止まる事なくGALNERYUSという刻印を打ち続けてきた。国内のみならず海外からの評価も高い彼らが、スタジオフルアルバムとしては通算13作目となる『THE STARS WILL LIGHT THE WAY』を9月25日にリリースした。バンドの中心人物であるSYU（G）と小野"SHO"正利（Vo）に話を聞いた。──デビュー20周年おめでとうございます。15周年