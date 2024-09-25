証券最大手の野村証券（東京都中央区）が国債取引で相場操縦をした疑いがあるとして、証券取引等監視委員会は25日、金融商品取引法違反で同社に2176万円の課徴金納付を命じるよう金融庁に勧告し、発表した。取引を成立させる意思がないのに大量に売買注文を出して取り消す「見せ玉（ぎょく）」と呼ばれる手口で不正に価格を操り、約148万円の利益を得た疑いがある。監視委によると、国債取引を担当する野村証券のトレーダーが2