西武は今季限りでの引退を表明している増田達至投手の引退試合となる２８日のロッテ戦（ベルーナドーム）前の午前１０時から、ドーム場外の獅子ビル前特設会場で「ＴＨＡＮＫＹＯＵフェイスタオル」（税込み２０００円）を販売する。当日の観戦チケット保持者のみ購入が可能。１人１会計あたり１点までで、予定数に達した場合は販売終了となる。詳細は球団公式ホームページで。