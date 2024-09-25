現在公開中の三谷幸喜監督最新作「スオミの話をしよう」で、変幻自在なキャラクターを好演している女優・長澤まさみ。映画、ドラマ、舞台と圧倒的な存在感と華やかさ、そして確かな演技で、日本映画界でも稀有な存在感を発揮している。そんな長澤が自身のポテンシャルを存分に発揮しているのが、福田雄一監督とタッグを組んだ映画「50回目のファーストキス」だ。■長澤まさみのテンポの良い芝居を堪能！ 瑠衣(長澤まさみ)と距離を