10月3〜6日に熊本競輪で開催される開設74周年記念G3「火の国杯争奪戦」のPRで日本競輪選手会熊本支部の西島貢司支部長（55）とキャンペーンガールの今井怜菜が25日、スポニチ西部総局を訪れた。震災以来9年ぶりとなる熊本での記念競輪開催。S級S班の脇本雄太（35＝福井）、深谷知広（34＝静岡）、清水裕友（29＝山口）、山口拳矢（28＝岐阜）をはじめ郡司浩平（34＝神奈川）、渡部幸訓（41＝福島）ら好メンバーが生まれ変わっ