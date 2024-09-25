【ソウル聯合ニュース】韓国文化体育観光部は２５日、日本の経済産業省、中国の文化観光省と２４〜２５日に中国・杭州で「第１７回韓日中文化コンテンツ産業フォーラム」を開き、文化コンテンツ産業分野の交流拡大策を模索したと発表した。韓日中文化コンテンツ産業フォーラムは３カ国の文化コンテンツ産業の現状と政策を共有し、企業間交流を支援する協議体。２００２年から３カ国が持ち回りで開催してきた。初日の２４日は局