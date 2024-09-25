関西空港の国際線出発ロビー＝4日関西エアポートが25日発表した8月の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線を利用した外国人旅客数が前年同月比30％増、2019年同月比14％増の158万人だった。円安や長期休暇の影響で訪日客が増加し、新型コロナウイルス禍前と比較して伸び率が最高となった。日本からの海外旅行客の回復も進み、日本人旅客数は前年同月比30％増の54万人、国際線全体でも30％増の214万人だった。19年同月