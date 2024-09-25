「女子ゴルフ・日本女子オープン選手権」（２６日開幕、大利根ＣＣ＝パー７２）初の国内メジャー制覇を狙う古江彩佳（２４）＝富士通＝が開幕前日の２５日、公式会見に登場した。７月の海外メジャー・エビアン選手権を制すなど、今季は主戦の米女子ツアーで充実のシーズンを送っているが、９月から国内ツアーにスポット参戦を続けている。ソニー日本女子プロ選手権は１５位、住友生命レディース東海クラシックは１７位と成績