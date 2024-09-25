―［シリーズ・駅］― ◆沖縄本島から約360?東の洋上に浮かぶ南大東島現在、日本最南端を走る鉄道路線は、那覇空港―てだこ浦西を結ぶ、『ゆいれーる』の愛称で知られる沖縄都市モノレール。だが、今から40年以上前、ここよりさらに南に鉄道路線が走っていたことを知っているだろうか？ただし、それは沖縄本島ではない。ここから約360?東の洋上に浮かぶ南大東島の『大東糖業南大東事業所の砂糖運搬専用軌道』。通称“シュガー