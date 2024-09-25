カインズがきょう25日から、391品目の値下げを発表。厳しい物価高が続くなか、「“安さ”でくらしを応援する」とアピールした。【画像】カインズの“課題解決”商品（キッチン、リビング、庭ほか…）値下げした商品は、引き出し収納や清掃・補修用品、年賀用品、トレーニング用品、缶コーヒー、猫砂、犬猫フード、手袋、砂・砂利など。日用品や季節の必需品の価格を定期的に見直す「毎日安い」施策の第3弾。同社は「短期間特化