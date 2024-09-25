続いて最新の感染症情報です。 山形県内の手足口病の感染者数が１０週連続で警報レベルとなっていて、県では感染対策を呼びかけています。 今月２２日までの１週間に県内２７の小児科定点医療機関に報告された手足口病の患者数は２８８人で、前の週より２４人減りました。 １定点医療機関あたりは１０．６７人で、５週ぶりに減少しましたが、１０週連続で警報レベルとなっています。 手足口病は、乳幼児を中心に夏に流行するウ