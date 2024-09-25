２４日夜に最終盤を迎えた自民党総裁選で、小泉進次郎氏が麻生派会長の麻生太郎副総裁と面会したと報じられ、ネット上は騒然となっている。ＮＨＫも朝のニュース番組で「支援を要請しました」と伝えた。ネット上は「おいおいおい」「麻生さんに頭下げるほど厳しいのか」「麻生親分に泣きついた」「古い自民党そのもの」「逆効果」「結局派閥頼み笑」「派閥政治やめるんじゃないのか。謎ムーブすぎる」「なりふり構わなさす