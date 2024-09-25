25日、東京・渋谷サクラステージで行われたHonda「♯うちらのJOYなカフェ」イベント発表会には、俳優の宮世琉弥（20）がゲストとして登場。“大人のたしなみ”として心がけていることを明かした。桜井日奈子、理想の体手に入れ衣装に変化「隠すんじゃなくて見せる」「N−BOXJOY」の発売を記念し、同所では今日25日から28日まで、クルマの自由な楽しみ方が体験できるイベントを開催。4人の人気モデルやインフルエンサーが車内をス