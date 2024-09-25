24日（以下、現地時間）、米国音楽専門メディアBillboardが発表した最新チャート（9月28日付）によると、LE SSERAFIMの4thミニアルバム「CRAZY」がメインアルバムチャート「Billboard 200」で127位にランクインし、3週連続チャートインした。4thミニアルバム「CRAZY」は、「Billboard 200」のみならず、「Top Album Sales」と「Top Current Album Sales」13位、「World Albums」4位など、主要アルバムチャートで上位圏に名を連ねた